نيوكاسل يقلب الطاولة على وولفرهامبتون بثنائية في خمس دقائق بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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قلب نيوكاسل يونايتد تأخره صفر / 1 إلى انتصار مثير 2 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون بهدف عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 36، قبل أن ينتفض نيوكاسل في ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء، عقب تسجيل فابيان شار وهارفي بارنيس هدفي الضيوف في الدقيقتين 75 و80 على الترتيب.

بتلك النتيجة، حافظ نيوكاسل على سجله خاليا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي، بعدما حقق فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد، ليتقدم للمركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف أرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد كلاهما بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند نقطة وحيدة فقط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، علما بأنه ضمن 6 أندية مازالت تبحث عن حصد انتصارها الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

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