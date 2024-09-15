برشلونة يرد اعتباره برباعية في شباك جيرونا ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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رد فريق برشلونة اعتباره من مضيفه جيرونا وهزمه بنتيجة 1/4 في ديربي كتالوني ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الأول سجلهما نجمه الواعد لامين يامال في الدقيقتين 30 و37.

ورفع يامال البالغ من العمر رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني عزز الضيوف تفوقهم بهدفين آخرين سجلهما داني أولمو وبيدري في الدقيقتين 47 و64.

وقلص جيرونا الفارق بهدف البديل كريستيان ستواني في الدقيقة 80 بعد تمريرة من البديل الآخر كريستيان بورتو.

وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 68، لكن الضيوف حافظوا على الثلاث نقاط.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة ليعتلي الصدارة منفردا محققا العلامة الكاملة بخمسة انتصارات متتالية حتى الآن ، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد وفياريال اللذين يتساويان برصيد 11 نقطة.

ورد برشلونة اعتباره أيضا من جاره جيرونا الذي هزمه ذهابا وإيابا في مباراتي الموسم الماضي.

وتراجع جيرونا ثالث الترتيب في الموسم الماضي للمركز السابع بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط بعد فوزين وتعادل مقابل خسارتين.

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