ريال مدريد يعلن عن تشخيص إصابة لاعبه المغربي إبراهيم دياز

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تشخيص إصابة لاعبه المغربي إبراهيم دياز، جناح الفريق.وأشار ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الأحد إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دياز في العضلة الضامة بالساق اليمنى.

وأضاف البيان أن النادي المدريدي يترقب تطورات تعافي اللاعب من إصابته.

وأصيب اللاعب المغربي خلال مباراة ريال سوسيداد أمس السبت، ليجبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على استبداله بعد مرور 24 دقيقة ليشارك مكانه المهاجم البرازيلي رودريجو جوس.

وحقق الفريق المدريدي فوزا صعبا في معقل سوسيداد بهدفين سجلهما فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي من ركلتي جزاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتقل دياز /25 عاما/ إلى ريال مدريد في شتاء 2019 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأعاره النادي الإسباني إلى ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يعود مجددا في صيف 2023.

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