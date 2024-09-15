نوير : سعيد بالانضمام إلى صفوف المشجعين عقب اعتزال اللعب الدولي

المصدر: د ب أ

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أعرب المخضرم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ عن سعادته بتحوله لصفوف المشجعين عقب اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا.

وقال نوير لشبكة "سكاي" اليوم الأحد بشأن كيفية متابعته مؤخرا لمباراتي الماكينات أمام المجر وهولندا في دوري أمم أوروبا "كان الأمر رائعا كمشجع، لم أضطر إلى التوقف عن اللعب لأنني كنت حزينًا على ذلك، أنا سعيد لفريقنا عندما نلعب جيدًا ونحقق النجاح".

وأضاف "أنا مشجع للفريق وكان من الرائع مشاهدة المباراتين".

وقرر نوير اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج من دور الثمانية ليورو 2024 في ألمانيا، وذلك بعد خوضه 124 مباراة دولية.

لكن نوير أكد أنه يتطلع لزيارة المنتخب الوطني قريبا، إن أمكن خلال مواجهة هولندا في ميونخ يوم 14 أكتوبر المقبل في دوري أمم أوروبا.

وأوضح "أتطلع لرؤية كل الوجوه المألوفة".

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