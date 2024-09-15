ماكس إيبرل: يجب على كرة القدم الألمانية أن تكون ممتنة لموسيالا

المصدر: د ب أ

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قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لشؤؤن الرياضة، إن كرة القدم الألمانية ينبغي أن تكون ممتنة لوجود لاعب مثل جمال موسيالا بعد انتقادات وجهها له المعلق التلفزيوني ولاعب الوسط السابق ديتمار هامان.

وقال إيبرل في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: "يجب أن نكون ممتنين لوجود مثل هذا اللاعب في الدوري الألماني، والذي يلعب أيضا لمنتخب ألمانيا".

أضاف إيبرل "لا أعتقد أن هناك رأيين. جمال يتحدث عن نفسه، وكفاءته تتحدث عن نفسها".

وكان هامان كتب في عموده لشبكة (سكاي) التلفزيونية يوم الأربعاء الماضي أن موسيالا "لاعب فردي" و"غير جماعي" ولا يجعل اللاعبين من حوله أفضل.

أشار هامان إلى أنه إذا كان بإمكان بايرن مبادلة موسيالا بفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، فعليه أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.

وكان كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، قال أول أمس الجمعة إن تصريحات هامان "سخيفة وبعيدة عن الواقع".

ويرتبط موسيالا بعقد مع بايرن حتى يونيو 2026، وبحسب مسؤولي النادي فإنهم يجرون بالفعل محادثات لتمديد عقده الحالي.

كشف إيبرل "لقد تحدثنا مع بعضنا البعض لعدة أشهر. سنجلس معا، وسنتحدث. وسنفعل ذلك في سلام".

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