مبابي: أستمتع بالشراكة مع فينيسيوس وأتطلع لدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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أكد القناص الفرنسي الشاب كيليان مبابي أنه يتطور مباراة بعد الأخرى مع فريقه ريال مدريد منذ انضمامه إليه عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وساهم مبابي في تحقيق ريال مدريد أول انتصار خارج ملعبه في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2/صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، مساء السبت.

سجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي هدفي الفريق المدريدي في الدقيقتين 58 و75 من ركلتي جزاء.

وكان الفريق الملكي تعثر بتعادلين خارج ملعبه أمام ريال مايوركا ولاس بالماس في أول أربع جولات ليفقد أربع نقاط مبكرا في مشواره للدفاع عن اللقب.

ورغم فوزه فإن ريال مدريد واجه صعوبة بالغة أمام ريال سوسيداد الذي عانده الحظ كثيرا على مدار الشوطين حيث تصدى القائم والعارضة لثلاث فرص للثنائي لوكا سوزيتش وشيرالدو بيكر.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم وحقق فوزه الثالث ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

وقال مبابي "في كل مباراة أفهم بشكل أفضل ما يحتاجه الفريق وزملائي والمدرب".

وأضاف "لقد فهمنا أن المباراة ستكون صعبة وفي النهاية فزنا، لقد عانينا قليلاً لأننا لعبنا ضد فريق جيد، علينا أن نواصل الفوز بالمزيد من المباريات للوصول إلى المكان الذي نريد الوصول إليه".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن مبابي قوله "محظوظ بالشراكة مع فينيسيوس جونيور... نبحث عن بعضنا في التدريبات لصناعة هذه الشراكة ومساعدة الفريق".

وتابع "إنه لاعب رائع وأنا سعيد باللعب معه في ريال مدريد، المهم هو الأهداف وليس من ينفذ ركلة الجزاء".

وعن ظهوره الأول بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال هداف منتخب فرنسا ""سيكون مهماً جداً، لقد أتيت إلى ريال مدريد للاستمتاع بهذا النوع من الأمسيات كما قلت في اليوم الأول، أنا في حالة تركيز، نريد الفوز في مباراتنا الأولى للبدء بشكل جيد لأن دوري الأبطال شهد تغييرات مع نظامه الجديد".

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