أنشيلوتي يعترف : ريال مدريد لم يستحق الفوز على سوسيداد

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه لم يفرض سيطرته بما يكفي ليستحق الفوز 2-صفر على ريال سوسيداد بعدما سجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي من ركلتي جزاء في الشوط الثاني.

لكن أنشيلوتي أشاد بقدرة لاعبيه على الصمود وأعرب عن فخره بقدرتهم على تحمل الضغط الذي فرضه سوسيداد والحصول على ثلاث نقاط ثمينة.

وقال "كانت مباراة معقدة. لم نستحق الفوز لأن ريال سوسيداد ضغط علينا بقوة.صمدنا وعانينا وأظهرنا شخصيتنا والتزامنا. أقدر ذلك كثيرا لأنه ليس من السهل إيجاد الالتزام (الخططي) في فريق يتمتع بكل هذه الموهبة والكفاءة، واليوم نجحنا في ذلك".

وأضاف "أغادر (الملعب) وأنا راض للغاية، ومن ثم يتعين علينا أن ننتقد أنفسنا من أجل التحسن. إنها فرصة رائعة لنا لتقييم ما لم نفعله بشكل جيد ولكن مع الحصول على ثلاث نقاط إضافية في جدول الترتيب".

وظل ريال مدريد في المركز الثاني لكنه يملك الآن 11 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي يحل ضيفا على جيرونا صاحب المركز الخامس الأحد.

واعترف أنشيلوتي بأن فريقه يعاني من الإرهاق والتراجع في المستوى، لكنه قال إن ذلك كان متوقعا بسبب الجدول المزدحم للمباريات والعودة من فترة التوقف الدولي.

وقال المدرب الإيطالي إنه لاحظ تحسنا في أداء مبابي مع تأقلم قائد فرنسا في ناديه الجديد، بعد أن سجل هدفه الثالث مع ريال مدريد في الدوري.

وأضاف أنشيلوتي الذي غاب عنه لاعبو الوسط جود بلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني "يمكننا التطرق إلى كل مشكلات هذه المباراة، لكن الشيء المهم كان الخروج بالفوز.علينا أن نأخذ في الاعتبار أننا لسنا في كامل جاهزيتنا. إنه أمر طبيعي، نفتقد أربعة لاعبين في خط الوسط بسبب الإصابة. أقدر كثيرا عمل أولئك الذين خاضوا المباراة".

وتابع "أرى أن مبابي أصبح أكثر نشاطا وحيوية. إنه خطير للغاية ويتعاون بشكل جيد مع فينيسيوس والمهاجمين الآخرين. إنه يتحسن كثيرا. لقد أحببت المباراة التي قدمها كثيرا".

وسيحول ريال مدريد أنظاره الآن للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا إذ يستضيف شتوتجارت يوم الثلاثاء.

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