سلوت يأسف على مستوى ليفربول بعد الخسارة أمام نوتنجهام فورست

المصدر: رويترز

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‬تجرع أرنه سلوت خسارته الأولى مدربا لليفربول بتعثره 1-صفر أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكانت خطط فورست موفقة، إذ زاد الكثافة العددية في وسط الملعب وسيطر على طرفي الملعب. ورغم أن ليفربول حظي بفرص في الشوط الأول، فإنه لم يتمكن من استغلالها.

وقال سلوت "النتيجة محبطة للغاية، لسنا سعداء بسير المباراة. توقف اللعب كثيرا ولم تسنح لنا فرص تقريبا.

"يجب فقط أن ننظر إلى أدائنا، يجب أن نرفع المستوى. فقدنا الكرة كثيرا حول المنطقة، ولم يكن مستوانا جيدا بالقدر الكافي. يجب أن نحسن التعامل مع الكرة".

وربما حرم فورست صاحب الأرض من المساحات وتعاون البديلان أنتوني إيلانجا وكالوم هودسون-أودوي لتسجيل هدف الفوز من هجمة مرتدة.

وقال سلوت "لم تكن قراراتنا وتنفيذها بالمستوى المطلوب. بصورة عامة، دافعنا بصورة جيدة، لكن لاعبين سريعين نزلا وصعبا الأمور علينا. خاطرنا كثيرا وفي النهاية، كان هدفا جيدا جدا".

وأبدى اسبيريتو سانتو مدرب فورست سعادته بتنفيذ اللاعبين لخططه.

وقال "الطريقة الوحيدة لتحقيق أي شيء هنا هو التنظيم وأن تفعل كل ما في وسعك.

"عندما تبدأ كما فعلنا بجناحينا نيكو دومينيجيز وإليوت أندرسون وجهودهما لمراقبة ظهيري ليفربول، هذا يتطلب طاقة كبيرة".

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