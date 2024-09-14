هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد ويواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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قاد النرويجي إيرلنج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه برينتفورد 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه الرابع على التوالي، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند ست نقاط في المركز السابع.

وتقدم برينتفورد بعد 22 ثانية فقط عن طريق يوان ويسا، وهو أسرع هدف يسجل في شباك حامل لقب البطولة عبر تاريخها.

لكن هالاند نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وبات هالاند على بعد هدف واحد فقط من الوصول لـ100 هدف مع الفريق السماوي في كل البطولات، كما أنه أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل تسعة أهداف في أول أربع مباريات بالموسم.

وكان هدف التعادل الذي سجله هالاند قد مكنه من تكرار إنجاز النجم الإنجليزي السابق واين روني، الذي سجل ثمانية أهداف في أول أربع مباريات في موسم 2011/2012.

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