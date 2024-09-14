ليفركوزن يستعيد بريقه في البوندسليجا برباعية في شباك هوفنهايم

المصدر: د ب أ

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استعاد باير ليفركوزن حامل اللقب بريقه وحقق فوزا عريضا على مضيفه هوفنهايم 4 /1 اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وفي باقي المباريات فاز شتوتجارت على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /1 واينتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورج 2 /1 وفرايبورج على ضيفه بوخوم 2 /1 وتعادل لايبزج سلبيا مع ضيفه يونين برلين.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، أنهى ليفركون الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الفرنسي مارتن تيريير والنيجيري فيكتور بونيفاس هدفي الفريق الضيف في الدقيقتين 17 و30 ثم رد ميرجيم بيريشا بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 37.

وتقدم تيريير بهدف لليفركوزن في الدقيقة 17 عندما كان بونيفاس في وضعية تسمح له بالتسجيل، لكنه فضل التمرير إلى زميله الفرنسي الذي لم يجد أي صعوبة في تسجيل هدفه الأول في الموسم الحالي للبوندسليجا.

وجاءت الدقيقة 30 لتشهد ثاني أهداف ليفركوزن عن طريق بونيفاس الذي اخترق منطقة جزاء هوفنهايم قبل أن يسدد كرة زاحفة في شباك أوليفر بومان حارس هوفنهايم.

ورد ميرجيم بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 37 مستغلا تمريرة متقنة من اندري كراماريتش.

وحصل ليفركوزن على ضربة جزاء بعد عرقلة دينيس جيجير لأليخاندرو جريمالدو، ليسجل منها فلوريان فيرتز الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 71.

وسجل بونيفاس الهدف الثاني له والرابع لليفركوزن في الدقيقة 75 بعدما أفلت من الرقابة وسدد كرة قوية من الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء في شباك بومان.

ونجح ليفركوزن في تصحيح مساره بعد خسارته على ملعبه في الجولة الماضية أمام لايبزج 2 /3 لتنتهي بذلك مسيرته الخالية من الهزائم والتي استمرت لـ35 مباراة في البوندسليجا.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد هوفنهايم عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، سجل شتوتجارت وصيف الموسم الماضي، انتصاره الأول وفاز على مضيفه جلادباخ 3 /1.

وتقدم دينيز أونداف بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 21 ثم تعادل الحسن بليا لجلادباخ في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تقمص إرميدين ديميروفيتش دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لشتوتجارت في الدقيقتين 57 و61.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد جلادباخ عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب، فوكسفاجن أرينا تقمص نجم منتخب مصر عمر مرموش دور البطولة وقاد فريقه فرانكفورت لفوز مثير على مضيفه فولفسبورج بهدفين لهدف.

وتقدم مرموش بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 30 ثم أدرك ريدل باكو التعادل لفولفسبورج في الدقيقة 76، لكن فرانكفورت حصل على ضربة جزاء قبل ثماني دقائق من النهاية ليسجل منها مرموش هدف الفوز للفريق الضيف.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد فولفسبورج عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم بوخوم بهدف عن طريق مايرون بوادو في الدقيقة 45 لكن جونيور أدامو رد بهدفين لفرايبورج في الدقيقتين 58 و61.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى ست نقاط في المركز السادس وظل بوخوم في قاع الترتيب بدون رصيد.

وعلى ملعب ريد بول ارينا، فرط لايبزج في أول نقطتين له هذا الموسم بتعادله سلبيا مع يونيون برلين.

ويقتسم لايبزج الصدارة مع بوروسيا دورتموند بسبع نقاط لكلاهما، مقابل خمس نقاط ليونيون برلين في المركز الثامن.

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