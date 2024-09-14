الجيش الملكي المغربي ينتزع تعادلا مثيرا مع المريخ السوداني في أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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سجل الجيش الملكي المغربي هدفين قرب النهاية ليتعادل 2-2 مع مضيفه المريخ السوداني في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب جوبا اليوم السبت.

وبدا أن المريخ، الذي يخوض المباراة في جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية في السودان، في طريقه للفوز بعدما تقدم بهدفين في الشوط الأول.

ومنح السماني الصاوي التقدم للمريخ في الدقيقة 27 قبل أن يجعل محمد قباني النتيجة 2-صفر بعدها بنحو 11 دقيقة.

وقلص ربيع حريمات الفارق للفريق المغربي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وأدرك عبد الفتاح حدراف التعادل قبل دقيقتين من النهاية.

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