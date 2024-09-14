التدريبات الفردية لراشفورد تسفر عن هدف في انتصار يونايتد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي



أثمرت التدريبات الفردية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة عن تألق مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بعدما أنهى غيابه عن الأهداف لمدة ستة أشهر اليوم السبت بعد أن تحمل انتقادات من جماهير فريقه.

وخاض راشفورد 13 مباراة متتالية دون أن يسجل أي هدف قبل أن يهز الشباك في الدقيقة 41 خلال فوز يونايتد 3-صفر على مضيفه ساوثامبتون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحرز هدفه الأول منذ الفوز 2-صفر على إيفرتون في التاسع من مارس الماضي.

وتعرض المدرب إريك تن هاج لانتقادات بسبب إشراك راشفورد في التشكيلة الأساسية، لكنه قال قبل مباراة اليوم إن اللاعب (26 عاما) يحتاج فقط إلى هدف أو تمريرة حاسمة "للتألق".

ويأمل تن هاج في أن يفتح انتصار اليوم الأبواب أمام مهاجمه الذي سجل ثمانية أهداف فقط في كافة المسابقات الموسم الماضي بعد أن سجل 30 هدفا موسم 2022-2023 وهو الأول للمدرب الهولندي في أولد ترافورد.

وقال المدرب بعد الفوز الذي رفع رصيد يونايتد إلى ست نقاط من أربع مباريات "إنه أمر مهم للغاية. كل مهاجم يريد أن يكون ضمن قائمة الهدافين. وبمجرد أن يسجل هدفه الأول، سيسجل المزيد".

وغاب راشفورد عن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، ولم يتم استدعاؤه خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. بعد تعرضه لانتقادات بسبب بدايته البطيئة للموسم وظل في مانشستر خلال هذه الفترة للتدريب على تسجيل الأهداف.

وكان راشفورد بدون رقيب أثناء تنفيذ ركلة ركنية قصيرة ليونايتد في الدقيقة 41 من المباراة، ليطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة للمرمى.

وسجل الوافد الجديد ماتيس دي ليخت وأليخاندرو جارناتشو هدفي يونايتد الآخرين فيما تصدى أندريه أونانا حارس يونايتد لركلة جزاء من كاميرون آرتشر والتي أثبتت أنها نقطة تحول.

ولا يوجد وقت لرجال تن هاج للراحة بعد الفوز الذي كانوا في أمس الحاجة له، إذ يستضيف يونايتد فريق بارنسلي في كأس الرابطة يوم الثلاثاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز