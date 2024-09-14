بولونيا يقلب تأخره إلى تعادل مثير مع كومو بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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قلب بولونيا تأخره بهدفين إلى تعادل مثير 2 /2 مع مضيفه كومو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كومو في الدقيقة الخامسة بهدف سجله نيكولو كاسال لاعب بولونيا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف باتريك كوتروني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 76 سجل سانتياجو كاسترو هدف تقليص الفارق لبولونيا، قبل أن يدرك بولونيا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق صامويل إيلينج جونيور.

ورفع بولونيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، فيما رفع كومو رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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