سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يرفض الشكوى من ضغط جدول مباريات فريقه

المصدر: د ب أ

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أكد دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أنه ليس مهتما بالجدل المثار حول ضغط جدول المباريات الذي سيواجه لاعبيه، لإدراكه التام بأنه سيتم تقييم عمله بناء على نتائج الفريق.

ويستأنف أتليتكو مدريد مشواره بعد التوقف الدولي بمباراة على أرضه أمام فالنسيا اليوم الأحد ثم سيلاقي لايبزيج الألماني يوم الخميس المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد تغيير نظام البطولة وزيادة عدد المباريات التي تزعج فرق القارة الأوروبية.

وقال سيميوني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا "نفكر في مباراة فالنسيا بعد أسبوعين من العمل بينما عاد اللاعبون الدوليون لتدريبات يوم الأربعاء".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لن يتذكر أحد ضغط أجندة المباريات بنهاية اللقاء بل سيتم تقييمي وفقا للنتائج، ولست قلقا من شيء ليس بإمكاني التحكم فيه بل تركيزي الأكبر على تجهيز الفريق ليؤدي مباراة رائعة".

وحذر سيميوني لاعبيه أيضا من فريق فالنسيا الذي يتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد وهو يبحث عن أول فوز له في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث حصل على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات.

وتابع سيميوني "منذ وصول مدربهم (روبن باراخا) ولاعبو فالنسيا يلتزمون بالأداء بطريقة معينة، ويعلمون أنها ستقودهم للمنافسة بشكل جيد".

واختتم مدرب أتلتيكو مدريد تصريحاته قائلا "أنتظر فريقا تنافسيا قويا لم يتغير منذ تولي باراخا قيادة فالنسيا".

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