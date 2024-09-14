مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بالفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: د ب أ

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عاد فريق مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر كاميرون أرتشر، لاعب ساوثهامبتون، ركلة جزاء في الدقيقة 32، وتمكن بعدها مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 35، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فشل فريق ساوثهامبتون في تقليص الفارق أو مبادلة مانشستر يونايتد للهجمات حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت طرد جاك ستيفنز، لاعب الفريق، والتي بسببها كثف مانشستر يونايتد من هجماته حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الخسارة في آخر مباراتين.

في المقابل، ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في مبارياته الثلاث الأولى.

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