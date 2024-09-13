أرتيتا: سترلينج متعطش للعب ويريد إثبات جدارته

المصدر: رويترز

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن تعطش رحيم سترلينج للنجاح وتصميمه على إثبات خطأ الناس قد يكون مفيدا للغاية لفريقه الجديد.

وقد يشارك سترلينج، الذي ابتعد عن المشاركة في تشيلسي وسُمح له بالانضمام إلى منافسه اللندني على سبيل الإعارة، لأول مرة مع أرسنال في قمة شمال لندن أمام توتنهام هوتسبير بعد غد الأحد.

وقال أرتيتا للصحفيين "إنه في حالة رائعة. أولا لأنه يمتلك ابتسامة كبيرة على وجهه ولديه الكثير من الطاقة. إنه يعمل بجدية ويريد أن يثبت وجهة نظره.

"عندما يشعر شخص ما بهذا الشعور، فإنك تشعر به على الفور. من الواضح أنني لست بحاجة إلى اكتشاف أي شيء عن جودته وما يمكنه تقديمه للفريق".

ولم يشارك سترلينج في أي دقيقة واحدة هذا الموسم بعد غيابه عن خطط مدرب تشيلسي الجديد إنزو ماريسكا - مما أثار حالة من الجدل بإصداره بيانا يدعو فيه إلى توضيح موقفه قبل ساعات من المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مانشستر سيتي.

وتعرض سترلينج (29 عاما) والفائز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع مانشستر سيتي لانتقادات بسبب تصرفه، لكن أرتيتا قال إنه يستطيع فهم إحباط الدولي الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني "ما أراه هو التعطش للعب. إنه لاعب يريد المشاركة في كل دقيقة من كل مباراة. وعندما لا يكون الأمر كذلك فإنه لا يشعر بالسعادة. إنه يحب كرة القدم؛ إنه شيء يحب القيام به كل يوم وأنا أرى ذلك".

وفقد أرسنال نقاطا أمام برايتون آند هوف ألبيون في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي - وهي المباراة التي حصل فيها لاعب الوسط ديكلان رايس على بطاقة حمراء ما يعني أنه سيغيب عن القمة على ملعب توتنهام.

ومن المرجح أيضا أن يفتقد أرتيتا القائد مارتن أوديجارد الذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء اللعب مع منتخب النرويج، رغم أنه أبدى بعض التفاؤل اليوم، مشيرا إلى أن صانع اللعب لا يزال قادرا على المشاركة لبعض الوقت.

وقال أرتيتا للصحفيين "نحتاج إلى المزيد من الاختبارات. دعونا نرى ما سيحدث في اليوم التالي أو نحو ذلك. ربما بعد ظهر اليوم.

"دعونا نرى مدى الإصابة والسرعة التي يمكننا بها استعادته. مارتن يريد أن يكون هنا كل يوم ولكن علينا أن ننتظر ونرى. أترك هذا الأمر للطبيب. نحن بحاجة للتأكد أولا من مدى جودته من عدمها. دعونا نرى".

وقاد أرتيتا أرسنال للمركز الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي مرتين متتاليتين، ومدد هذا الأسبوع عقد ثلاث سنوات.

وقال أرتيتا الذي حصد فريقه سبع نقاط من أول ثلاث مباريات "أنا سعيد للغاية ومتحمس. هذا يظهر التوافق بين النادي والجهاز الفني. نحن نستمتع بالعمل معا ولدينا طموحات أعلى نرغب في تحقيقها."

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