هورزلر يصبح أصغر من يتوج بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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اختير فابيان هورزلر كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر أغسطس بعدما قاد برايتون آند هوف ألبيون إلى بداية خالية من الهزائم هذا الموسم في أول شهر للمدرب البالغ من العمر 31 عاما في منصبه.

وحصل برايتون على سبع نقاط من أول ثلاث مباريات في الدوري، بفوزه على إيفرتون خارج أرضه ومانشستر يونايتد على أرضه ثم التعادل مع أرسنال.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الفائز بعد الجمع بين أصوات الجمهور وأصوات لجنة من خبراء كرة القدم.

وتفوق الألماني، الذي أصبح أصغر فائز بالجائزة على الإطلاق، على اثنين من أقوى المرشحين هما بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأرنه سلوت مدرب ليفربول، رغم تحقيق الثنائي لبداية مثالية للموسم بتحقيق تسع نقاط.

وقال هورزلر في بيان اليوم الجمعة "أعتقد أنه من الجيد دائما الفوز بالجائزة، هذا يؤكد العمل الذي نقوم به.

"إنه ليس عملي فقط إنه عمل النادي بأكمله، إنه عمل جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين وجميع العاملين في النادي.

"كان تعاوننا جميعا هو ما منحنا هذه الجائزة. أنا سعيد حقا والآن يتعلق الأمر بالفوز بالجائزة التالية".

وفي الموسم الماضي فاز المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بالجائزة في الشهر الأول له مع توتنهام هوتسبير.

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