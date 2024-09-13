أنشيلوتي يثق في استعادة فينيسيوس لأفضل مستوياته قريبا

المصدر: رويترز

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه غير قلق بشأن المستوى الحالي للمهاجم فينيسيوس جونيور ويتوقع منه استعادة بريقه سريعا وذلك خلال مؤتمر صحفي تلقى فيه العديد من الأسئلة حول نجم فريقه اليوم الجمعة.

واعترف أنشيلوتي بأن فينيسيوس لم يكن في أفضل حالاته وشدد على أن اللاعب يحتاج إلى الدعم عقب الانتقادات التي وجهت له بسبب بدايته البطيئة للموسم مع ريال مدريد وأدائه المتواضع مع البرازيل في الفوز الصعب على الإكوادور والخسارة المفاجئة في باراجواي خلال فترة التوقف الدولي.

وقال أنشيلوتي قبل أن يحل فريقه ضيفا على ريال سوسيداد في الدوري غدا السبت "إنه ليس في أفضل حالاته، لكنه لا يزال مهما للغاية بالنسبة لنا. لسنا في عجلة من أمرنا لأن الفريق نجح في التسجيل وكان مهما... وآخر ما يشغلني هو حالة فينيسيوس، لكن يتعين علينا الاعتناء به جيدا.

"يعمل دائما بشكل جيد، والمسألة تتعلق بالوقت فقط حتى يصل إلى أفضل مستوياته. لا أستطيع خداع نفسي بالاعتقاد بأن كل اللاعبين سيكونون في أفضل حالاتهم طوال الوقت.

"لا أريد الخوض في مشاكله في البرازيل، لكن ما أراه هو مشكلة عامة لأنهم لا ينجحون في تقديم أفضل نسخة لهم كمجموعة. نحن سعداء للغاية بوجود فينيسيوس هنا، لأنه على الرغم من أنه ليس في أفضل حالاته الآن، لا يمكن لأحد أن ينسى أننا تمكنا معه من الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا... يجب أن نكون معجبين به للغاية في مدريد".

وقال أنشيلوتي إنه سيتعين عليه تقييم لياقة فينيسيوس وزميليه في منتخب البرازيل رودريجو وإندريك بعد رحلة طويلة من اللعب مع منتخب بلادهم، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بينما يستعد فريقه لجدول مزدحم بخوض سبع مباريات في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويواجه أنشيلوتي صعوبات في اختيار التشكيلة قبل مباراة الغد مع استمرار تعافي المدافع ديفيد ألابا ولاعبي الوسط جود بلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني من الإصابات.

وقال أنشيلوتي "بالطريقة التي وضع جدول المباريات بها سنتعرض للإصابات... لذا المداورة أمر جيد.

"اعتدنا على خوض هذا العدد الكبير من المباريات ولكننا بحاجة إلى أن نكون يقظين في مراقبة إرهاق اللاعبين حتى يتمكنوا من الراحة عندما يحتاجون إلى ذلك.

"اللاعبون الذين عادوا للتو من فترة التوقف الدولي، مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك الذين سافروا لفترة طويلة مع البرازيل، هم تحت الملاحظة لأنهم لم يكن لديهم الوقت للراحة أو التدريب.

"يتعين علينا أن نحاول تجنب الإصابات، ففي العام الماضي عانينا من العديد من الإصابات لكننا نجحنا في التعامل معها بشكل جيد للغاية. وفي ظل جدول المباريات هذا من الطبيعي أن نتعرض للإصابات وعلينا مواجهتها".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وفياريال، وخمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الخامس.

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