فرانك مدرب برنتفورد: إيقاف هالاند شبه مستحيل

المصدر: رويترز

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قال توماس فرانك مدرب برنتفورد إن قدرة إرلينج هالاند على التوقع وتحركاته تجعلان مهمة إيقاف مهاجم مانشستر سيتي شبه مستحيلة، وذلك مع استعداد فريقه لزيارة ملعب الاتحاد معقل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وفاز هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وسجل المهاجم النرويجي بالفعل سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات هذا الموسم، من بينها ثلاثيتين.

وأبلغ فرانك الصحفيين أمس الخميس بعد سؤاله عن طريقة احتواء هالاند الذي سجل 70 هدفا في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي "هذا شبه مستحيل.

"الكثير من الفرق حاولت تحييده. أعتقد أنه لاعب عظيم. أعتقد أن تحركاته داخل منطقة الجزاء من أفضل ما شاهدناه على الإطلاق.

"الطريقة التي يتوقع بها مسار الكرة وتحركاته الدائمة وتركيزه ووعيه بالمكان الذي يجب أن يكون فيه، كل ذلك في أعلى مستوى.. إنه لاعب رائع في أفضل فريق بالعالم".

وسجل هالاند الهدف الوحيد عندما حل برنتفورد ضيفا على سيتي وصنع هدفا من الثلاثية التي سجلها فيل فودن على ملعب برنتفورد بالموسم الماضي.

وقال فرانك إن برنتفورد، الذي جمع ست نقاط من أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، يمكنه الحصول على شيء أمام متصدر الترتيب غدا.

وقال "نعلم أنه إذا لعبنا بمستوى أداء جيد فيمكننا جعل الأمور صعبة على سيتي".

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