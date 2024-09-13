الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلق تصفيات منفصلة لكأس العالم للسيدات

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن منتخبات السيدات في القارة سوف تتأهل إلى بطولة كأس العالم 2031 عبر تصفيات منفصلة للمرة الأولى.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سينشئ مسابقة من ثلاثة أدوار تبدأ في عام 2027 لتحديد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم للسيدات.

ولم تحدد بعد هوية البلد المضيف لكأس العالم للسيدات 2031.

وكانت المشاركة في كأس العالم من قبل تقرر عبر نتائج الفرق في الألعاب الآسيوية أو كأس آسيا للسيدات. وانضمت اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين إلى أستراليا، التي شاركت في التنظيم، كممثلين لآسيا في كأس العالم 2023.

وتسمح التصفيات الجديدة بمشاركة الفرق الأقل في التصنيف بالمرحلة الأولى من التصفيات لتحديد 24 منتخبا ستخوض المرحلة الثانية والتي سيشارك فيها تلقائيا أعلى ثمانية منتخبات في التصنيف.

ثم تقسم الفرق المتأهلة إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يصعد صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الثالثة، تقسم الفرق المتأهلة إلى ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة فرق تتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب، على أن يتحدد عدد المتأهلين إلى كأس العالم للسيدات وفقا لحصة القارة التي ستحدد لاحقا.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات في البرازيل في عام 2027، على أن تكون بطولة كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا قبلها بعام، بمثابة آخر بطولة تتأهل من خلالها فرق القارة إلى كأس العالم.

واتخذت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار بإنشاء تصفيات منفصلة لكأس العالم للسيدات في سلسلة من التحركات لإصلاح منافسات كرة القدم النسائية في القارة.

كما أطلقت تصفيات جديدة من مرحلتين لبطولة كأس آسيا للسيدات 2029 والتي ستقام في أوزبكستان.

وستبسط التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد لوس انجليس 2028 لتشمل أفضل ثمانية منتخبات في كأس آسيا للسيدات 2026، بدلا من تصفيات التي ضمت 24 منتخبا والتي حددت ممثلي آسيا في أولمبياد باريس هذا العام.

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