ثنائية تريزيجيه تقود مصر لفوز سهل على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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سجل محمود حسن (تريزيجيه) هدفين ليقود مصر لفوز عريض 4-صفر على مضيفتها بوتسوانا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة في المغرب اليوم الثلاثاء.

وفي مباراة تأجلت عدة ساعات بناء على رغبة بوتسوانا بسبب تأخر عودة بعثتها من موريتانيا، وضع تريزيجيه المنتقل حديثا للريان القطري قادما من طرابزون سبور منتخب مصر في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس بعد انفراد من محمد صلاح في الشباك.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة استلمها تريزيجيه وسددها على يمين الحارس.

وأضاف صلاح، الذي خرج بديلا في الدقيقة 75 ليسلم شارة القيادة لمحمد النني، الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد كرة طويلة وصلت خلف دفاعات بوتسوانا استلمها محمد حمدي وأرسلها عرضية داخل المنطقة مرت من أمام الحارس الذي أخطأ في التعامل معها ليقابلها صلاح إلى داخل الشباك.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الرابع لمصر في الوقت بدل الضائع بعدما استقبل تمريرة إبراهيم عادل بشكل رائع في الشباك من مسافة قريبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط في الصدارة بعد فوزها في الجولة الماضية على الرأس الأخضر بينما تتذيل بوتسوانا المجموعة دون نقاط بعد خسارتها في موريتانيا أيضا.

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