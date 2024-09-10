الأردن يفوز 3-1 بسهولة على فلسطين في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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تجاوز الأردن بدايته المحبطة في تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026 ليحقق الفوز 3-1 على فلسطين اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات.

وكان الأردن على مقربة من الفوز في الجولة الأولى قبل أن يفرض الكويت عليه التعادل 1-1 في الدقائق الأخيرة، ليفقد نقطتين في صراع التأهل إلى كأس العالم 2026.

وبدأ الأردن بقوة ليفتتح التسجيل بعد خمس دقائق فقط من صفارة البداية أمام فلسطين عن طريق يزن النعيمات، لكنه لم يتمكن من زيارة الشباك مجددا في الشوط الأول رغم الفرص المتلاحقة.

وتعادلت فلسطين في الدقيقة 41 عن طريق مهاجمها وسام أبو علي الذي لعب ضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

وأعاد النعيمات الأردن للمقدمة بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، وعزز نور الروابدة تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 72.

وتقدم الأردن إلى صدارة المجموعة الثانية مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، قبل مباراة العراق والكويت التي تقام في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد فلسطين عن نقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا العراق وكوريا الجنوية وعمان والكويت، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

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