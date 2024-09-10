ثنائية كادش تقود السعودية للفوز على الصين في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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سجل المدافع حسن كادش هدفا في كل شوط لتتجاوز السعودية بدايتها المتعثرة في تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026 وتفوز 2-1 على مضيفتها الصين اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من التصفيات.

وأكملت السعودية المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى لاعب خط الوسط محمد كنو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 19 بعد ضربه لأحد لاعبي الصين.

وتقدمت الصين بعد 14 دقيقة من بداية المباراة بعدما حول علي لاجامي مدافع السعودية ركلة ركنية بالخطأ إلى مرمى فريقه.

وأدرك حسن كادش التعادل للسعودية في الدقيقة 39 من ركلة ركنية قابلها بضربة رأس من مسافة قريبة في مرمى أصحاب الأرض.

وتمكن مدافع الاتحاد من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بضربة رأس قوية من ركلة ركنية أخرى.

ورفعت السعودية رصيدها بهذا الفوز الثمين إلى أربع نقاط لتتقدم لصدارة المجموعة مؤقتا بعد تعادلها أمام إندونيسيا في الجولة الأولى، وظلت الصين بدون رصيد في المركز الأخير بالمجموعة بعد خسارتها 7-صفر أمام اليابان في افتتاح مبارياتها.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

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