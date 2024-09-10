ديباي ينضم إلى كورينثيانز

المصدر: رويترز

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أعلن كورينثيانز البرازيلي التعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لمدة عامين في صفقة مجانية بعد رحيله عن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في يوليو .

ولم يكشف النادي تفاصيل مالية للصفقة، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها ستكلف خزائن النادي 70 مليون ريال برازيلي (12.54 مليون دولار).

وسجل ديباي 46 هدفا في 98 مباراة مع هولندا لكن المدب رونالد كومان استبعده من تشكيلة المنتخب لمباراتي دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر. وتغلبت هولندا 5-2 على البوسنة يوم السبت قبل مواجهة ألمانيا اليوم الثلاثاء.

وأبلغ كومان الصحفيين يوم الاثنين "لم أوافق على انتقال ستيفن برجفاين إلى السعودية، في حالة ديباي قد يكون الوضع مختلفا.

"مستوى الدوري في البرازيل مختلف، لذا يمكنه أن يظل جزءا من المنتخب، لكن هذا يعتمد على لياقته وقدرته على الوصول إلى أفضل مستوياته".

وبدأ ديباي (30 عاما) مسيرته في أيندهوفن ودافع عن ألوان أولمبيك ليون وبرشلونة ومانشستر يونايتد. وشارك في 31 مباراة في كل المسابقات مع أتليتيكو مدريد الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف.

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