اتحاد الكرة الآسيوي : الأهلي السعودي طلب نقل مباراة برسبوليس الإيراني ووافقنا لظروفه

المصدر: د ب أ

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أكد نضال بحران المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن إدارة المسابقات بالاتحاد القاري وافقت على طلب نقل مباراة نادي أهلي جدة السعودي وبريسبوليس الإيراني يوم 16 سبتمبر في افتتاح مباريات دوري ابطال آسيا للنخبة من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الى ملعب الامير عبدالله الفيصل .

وأوضح نضال بحران في تصريحات لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد الآسيوي تلقى طلبا من النادي الأهلي بنقل المباراة الى ملعب الامير عبدالله الفيصل لعدم إمكانية حجز ملعب مدينة الملك عبدالله ضمن الفترة الزمنية النظامية لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأصدر الأهلي بيانا أمس الأحد أكد فيه تمسكه بحقه باللعب باستاد الملك عبدالله بجده لكن محاولاته لحجز الملعب فشلت بسبب الحجز المسبق لإقامةً مباراة الاتحاد والوحدة الدورية يوم 15 سبتمبر الجاري وهو ما عجل بطلب النادي لتغيير الملعب الى استاد الأمير عبد الله الفيصل.

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