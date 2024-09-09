كين سيصبح عاشر لاعب إنجليزي يخوض مئة مباراة دولية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين إن قائد المنتخب الوطني هاري كين سيخوض مباراته الدولية المئة أمام فنلندا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي غدا الثلاثاء، ليصبح عاشر لاعب يصل لهذا الإنجاز.

وأصبح مهاجم بايرن ميونيخ (31 عاما)، الذي أحرز 66 هدفا في 99 مباراة مع إنجلترا منذ ظهوره الأول في 2015، أول لاعب يخوض مئة مباراة مع إنجلترا منذ المهاجم وين روني في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "سيقيم الاتحاد الإنجليزي احتفالا خاصا قبل انطلاق مباراة دوري الأمم الأوروبية لتكريم كين بالمباراة الذهبي".

وسيكرم الاتحاد الإنجليزي قبل انطلاق المباراة أيضا المدرب السابق للمنتخب الوطني سفين جوران إريكسون الذي توفي عن 76 عاما الشهر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز