مانشيني يقر بقوة منتخب الصين رغم الهزيمة الساحقة من اليابان

المصدر: رويترز

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أقر روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بقوة نظيره الصيني قبل مواجهة الفريقين في المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 غدا الثلاثاء، وذلك رغم خسارته الساحقة 7-صفر أمام اليابان الجولة الماضية.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الصيني غدا ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات ويسعى لتخطي تعادله المحبط على ملعبه أمام إندونيسيا 1-1 في جدة يوم الخميس الماضي.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "المنتخب الصيني يمتلك فريقا جيدا رغم خسارته الساحقة أمام اليابان وأتوقع أن يكون غدا في وضع أفضل.

"نتدرب بشكل مكثف على تسجيل الأهداف ولا بد أن نستمر في صنع الفرص. أثق في أننا سنستغل الفرص بشكل أفضل في المباريات القادمة". وأعرب مانشيني عن أمله في الظهور بالمستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الثاني أمام إندونيسيا.

وأضاف "أتمنى أن يكون مستوانا ذاته الذي ظهرنا به في الشوط الثاني في المباراة الماضية وأن نستغل الفرص ونسجل".

ومن جانبه قال المهاجم صالح الشهري "مباراة صعبة، لا بد أن نكون حاضرين بشكل جيد غدا وأن نعمل بجدية لأن المباراة ليست سهلة".

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على البحرين التي فازت 1-صفر خارج أرضها على أستراليا.

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