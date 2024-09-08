كيفن دي بروين يتطلع لكسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا

المصدر: د ب أ

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يتطلع البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لتحسين نتائج منتخب بلاده أمام فرنسا، عندما يلتقي الفريقان في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، غدا الإثنين .

وخسر المنتخب البلجيكي أمام فرنسا في آخر ثلاث مباريات بهدف وحيد في نصف نهائي كأس العالم 2018 ونصف نهائي دوري أمم أوروبا 2021، ودور الـ16 في بطولة يورو 2024.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "بالطبع ليس جيدا أن نخسر المباريات الأخيرة أمام فرنسا في البطولات الكبرى".

وأضاف "لقد كانت مباريات متقاربة للغاية، ولم يتفوق منتخب فرنسا بفارق كبير، وسيكون من الرائع أن نحقق الفوز في مباراة الغد".

وأتم النجم البلجيكي تصريحاته في هذا الشأن "سنلعب ضد أفضل مجموعة من لاعبي فرنسا، ونسعى لإثبات أننا قادرون على تحقيق شيء ما".

ولم يواجه منتخب بلجيكا مثل هذه المشاكل في مباراته الأولى بدوري الأمم، حيث سجل كيفن دي بروين هدفين في الفوز على إسرائيل بنتيجة 1/3.

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