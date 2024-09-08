كومان مدرب هولندا سعيد بالأداء والانتصار بالخمسة على البوسنة

المصدر: رويترز

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أعرب رونالد كومان مدرب هولندا عن سعادته بالبداية الإيجابية لفريقه في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه 5-2 على البوسنة أمس السبت ويمكنه التطلع بثقة إلى مواجهة ألمانيا بعد غد الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الهولندي 2-1 في الشوط الأول لكنه سمح للبوسنة بالعودة للمباراة لتصبح النتيجة 3-2 قبل نحو 15 دقيقة من النهاية لكنه نجح في تسجيل هدفين في اللحظات الأخيرة ليحقق فوزا مقنعا.

وظهر صاحب الأرض بشكل رائع في بعض فترات المباراة مما أسعد جماهيره ومدربه في ملعب فيليبس.

وقال كومان "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية عند الاستحواذ على الكرة. تحلينا بالنشاط والسرعة الكبيرة، ووجدنا اللاعب المناسب بين الخطوط في كثير من الأحيان. لقد مررنا بمرحلة جيدة بالتأكيد بعد الاستراحة، ولكن بعد ذلك كان علينا أن نحسم المباراة".

وبدلا من ذلك، عندما كانت النتيجة 3-1 استقبلت هولندا هدفا مفاجئا من المهاجم البوسني المخضرم إيدن جيكو (38 عاما) وواجهت فترة عصيبة قبل أن تحسم الفوز في النهاية.

وأضاف كومان "عندما عادت البوسنة في النتيجة وأصبحت 3-2، رأيت بعض الشكوك في فريقنا وهو ما لم يكن ضروريا إذا نظرت إلى الشكل العام للمباراة. لقد سجلوا هدفين من لا شيء".

وجاء الهدف الثاني للبوسنة عبر جيكو ومن ناحية المدافع ماتيس دي ليخت، لكن كومان قال إن أي انتقاد للمدافع سيكون قاسيا.

وأضاف المدرب "لقد أدرك هو نفسه أنه كان في موقف خاطيء. هذا لا ينبغي أن يحدث، لكن الأخطاء جزء من كرة القدم. أعتقد أنه من غير العدل أن نجعل من هذا الأمر قضية كبيرة".

ويستضيف المنتخب الهولندي نظيره الألماني، الذي تغلب على المجر 5-صفر أمس السبت، في أمستردام بعد غد الثلاثاء في مباراته المقبلة بالمجموعة الثالثة في الدرجة الأولى.

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