رايس وجريليش لاعبا إنجلترا يظهران الاحترام لأيرلندا رغم الاستقبال العدائي

المصدر: رويترز

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تجاهل ديكلان رايس وجاك جريليش ثنائي منتخب إنجلترا الاستقبال العدائي الذي لقياه في دبلن بتسجيلهما هدفين في الفوز 2-صفر على أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس السبت وقالا إنهما يحترمان المنافس الذي دافعا عن ألوان قميصه ذات يوم.

ولعب رايس مع فريق الشباب الأيرلندي وشارك في ثلاث مباريات مع المنتخب الأول للبلاد قبل أن يغير انتماءه في قرار لا يزال العديد من المشجعين الأيرلنديين يجدون صعوبة في تقبله.

ومع كل لمسة لرايس كان يتعرض لصيحات استهجان من جانب قطاعات من الجماهير المحلية، لكنه لم يهتم كثيرا ومنح إنجلترا التقدم لكنه لم يحتفل بالهدف ليس فقط بسبب الوقت الذي قضاه في اللعب مع الفريق المنافس.

وقال رايس لشبكة سكاي سبورتس "جدتي وجدي من جهة والدي جميعهم أيرلنديون، لقد توفوا وليسوا هنا بعد الآن، لذلك أعتقد أن الاحتفال سيكون تصرفا غير محترم، لم أرغب في فعل ذلك.

"لقد أمضيت وقتا رائعا في اللعب مع أيرلندا سواء في الفريق الأول أو تحت 19 عاما وتحت 21 عاما، لقد كانت ذكريات رائعة تعيش معي.

"ليس لدي كلمة سيئة أقولها وأتمنى لهم كل التوفيق كما أفعل مع أي شخص آخر".

كما مثل جريليش، الذي سجل الهدف الثاني لإنجلترا، أيرلندا على مستوى الشباب ولم تكن الأجواء في الملعب مفاجئة.

وقال جريليش لقناة (آي.تي.في) "لقد كان ما توقعناه أنا وديكلان. ليس لدينا ما نقوله بشكل سيء، لقد استمتعنا بوقتنا (باللعب مع أيرلندا).

"لقد فعلت ذلك بالتأكيد، ولدي الكثير من الأيرلنديين في عائلتي، لذلك لا يوجد أي ضغينة من جانبي على الإطلاق".

وغاب جريليش عن تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت في بطولة أوروبا 2024، لكنه استغل عودته للفريق بقيادة المدرب المؤقت لي كارسلي.

وقال جريليش "كان هذا الصيف واحدا بين الأسوأ في حياتي لأنك لا تستطيع أن لا ترى ما يحدث أمامك. لقد كان الأمر صعبا، لكنه أعطاني المزيد من العزيمة للعودة للمسار الصحيح.

"لقد كان هذا يعني كل شيء، مجرد الذهاب للجماهير في النهاية والاستماع إليهم يهتفون باسمي".

وأثبت كارسلي، الدولي الأيرلندي السابق، أن العادات القديمة لا تموت بسهولة عندما ذهب للجلوس في مقاعد البدلاء للفريق المضيف قبل أن يدرك خطأه.

وقال كارسلي مبتسما لشبكة (آر.تي.ئي) "لقد نزلت إلى نفق الملعب واتجهت لليمين. كما تعلمون، لقد قضيت الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء لذلك أعرف بالضبط أين هو".

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