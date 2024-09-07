منظمو جائزة الكرة الذهبية يوضحون أسباب غياب موسيالا عن القائمة المختصرة

المصدر: د ب أ

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أوضح رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، أسباب عدم تواجد جمال موسيالا في القائمة المختصرة التي تضم 30 لاعبا المرشحين لنيل الجائزة، بعدما أحدث غيابه عن القائمة مفاجأة في ألمانيا.

وقال فينسنت جارسيا إن موهبة موسيالا لا يمكن التشكيك بها لمجرد عدم تواجده في القائمة، متذكرا أن في عام 2023 تم اختياره للحصول على جائزة كوبا، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وقال لمجموعة "مونشنر ميركور" الإعلامية :"ولكن مثل جود بيلينجهام، تطور وضعه وربما كانت التوقعات أعلى هذا العام. ونتيجة لذلك، ربما تم تقييمه بشكل مختلف".

وسيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين هو اللاعب الوحيد من بايرن ميونخ الذي سيتنافس على الجائزة الرئيسية، بينما تم اختيار ماتيس تيل للمنافسة على جائزة كوبا 2024 كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وتفاجأ مسؤولو بايرن ميونخ للغاية من عدم تواجد موسيالا في القائمة.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" لا أحمل أي ضغينة لأي لاعب من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكننا في بايرن تفاجأنا للغاية من غياب موسيالا عن القائمة".

وأضاف :"جمال كان أحد اللاعبين الاستثنائيين في يورو 2024، واختير ضمن فريق البطولة وكان من بين كبار الهدافين".

وأردف :"وصل بايرن أيضا إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا بفضل الأداء الرائع لجمال. حقيقة عدم تواجده حتى في قائمة أفضل 30 لاعبا عن الموسم الماضي غير مفهومة تماما بالنسبة لنا".

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن القائمة المختصرة مساء الأربعاء الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائزها في حفل سيقام في باريس يوم 28 أكتوبر المقبل.

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