وفاة رون يتس قائد ليفربول الإنجليزي الأسبق عن عمر 86 عاما

المصدر: د ب أ

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توفي رون يتس، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الأسبق عن عمر 86 عاما. وكان المدافع الاسكتلندي السابق جزءا من فريق ليفربول الذي فاز بلقب الدرجة الثانية تحت قيادة بيل شانكلي في 1962.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن يتس فاز بلقبين بدوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاث مرات بكأس الردع الخيرية، وساهم في ترسيخ ليفربول كأحد أكثر الأندية نجاحا في إنجلترا.

ولعب يتس 454 مباراة قبل أن ينضم لفريق ترانميري كلاعب ومدرب في عام 1971.

وارتدى يتس شارة القيادة في أكثر من 400 مباراة، وتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد.

وفي يناير الماضي تم تشخيصه بالإصابة بمرض الزهايمر.وذكر نادي ليفربول في بيان :" ينعي ليفربول قائده الأسطوري رون يتس. وعلى حد تعبير بيل شانكلي كان يتس عملاقا في تاريخ النادي".

وأضاف :"أفكار كل العاملين بليفربول مع زوجة رون، آن، وكل عائلته وأصدقائه في هذه الأوقات المحزنة".

وسيتم تنكيس الأعلام في أنفيلد ومراكز تدريب ليفربول إلى النصف كعلامة احترام.

ولعب يتس مباراتين دوليتين مع المنتخب الإسكتلندي في 1964 و1965.

وبدأ يتس مسيرته في ديوندي يونايتد الاسكتلندي قبل أن ينضم لليفربول في 1961. ولعب أيضا لفريق ستاليبريدج سلتيك وبارو ولعب لفترة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وعاد يتس لإنجلترا للعب لفترات قصيرة مع فرومبي ورايل قبل أن يعتزل لعب كرة القدم في 1977 .

في عام 1986 عاد لنادي ليفربول كرئيس فريق الكشافة وظل في منصبه حتى اعتزل في عام 2006.

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