البرازيلي ماركوس ليوناردو ينضم للهلال السعودي مقابل 44 مليون يورو

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن ناديا بنفيكا المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم والهلال السعودي، اليوم الاثنين، انتقال البرازيلي ماركوس ليوناردو من الأول إلى الثاني دون الكشف عن مدة التعاقد.

وذكر بنفيكا في بيان أن الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو (نحو 44.28 مليون دولار) مع حصول النادي البرتغالي على 10 في المئة من قيمة انتقال اللاعب إلى أي ناد آخر.

كما أعلن الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "الموهوب ماركوس ليوناردو هلالي" برفقة مقطع فيديو للاعب.

ويبلغ المهاجم ليوناردو من العمر 21 عاما ومثل البرازيل على صعيد منتخبات الناشئين والشباب ولم يشارك مع المنتخب الأول.

وكان الهلال قد اعلن أمس ضم متعب الحربي الظهير الأيسر لنادي الشباب لمدة خمسة مواسم دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بعد حصده ست نقاط في أول جولتين من الموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز