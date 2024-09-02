دشن سجله التهديفي.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على بيتيس

المصدر: رويترز

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سجل كيليان مبابي ثنائية من الأهداف في الشوط الثاني ليمنح ريال مدريد فوزا صعبا 2-صفر على ريال بيتيس اليوم الأحد في ثاني انتصار يحققه حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

ولم يتمكن مبابي قائد فرنسا، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في يونيو حزيران الماضي، من التسجيل في أول ثلاث مباريات بالدوري بعدما هز الشباك في ظهوره الأول مع الفريق في الفوز 2-صفر على أتلانتا في كأس السوبر الأوروبية في بداية الموسم.

وتمكن أخيرا من التسجيل في الدوري اليوم الأحد ليقود فريقه لثاني انتصار في أربع مباريات ليحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد ثماني نقاط بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر قبل التوقف الدولي.

وبعد التعادل المخيب 1-1 مع لاس بالماس يوم الخميس الماضي وفي غياب لاعب الوسط جود بلينجهام للإصابة، جاءت بداية ريال مدريد أمام بيتيس بطيئة ورغم سيطرته على الكرة فإنه لم يتمكن من تهديد مرمى المنافس.

وكانت صفوف بيتيس منظمة في الدفاع وشكل خطورة في الهجمات المرتدة وأهدر فرصتين محققتين في أول 15 دقيقة.

وأهدر مبابي بعض الفرص من كرات عرضية لعبها فينيسيوس وواجه صعوبة في التفوق على المدافعين في بداية المباراة، لكنه قدم لمحات من أدائه المعتاد في انطلاقتين من منتصف الملعب ومن الجانب الأيسر مع مرور الوقت.

وبدا ريال مدريد أفضل حالا بعد الاستراحة وتحسن أداء مبابي وفينيسيوس بصورة متزايدة في الشوط الثاني وسدد فينيسيوس في القائم في الدقيقة 50.

وتمكن ريال مدريد أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 عندما سجل مبابي هدفا من مسافة قريبة مستغلا تمريرة رائعة بالكعب لعبها لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي.

وحسم قائد منتخب فرنسا الفوز في الدقيقة 75 من علامة الجزاء بعدما قام حارس المرمى روي سيلفا بعرقلة فينيسيوس جونيور داخل

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