بايرن ميونخ يعبر فرايبورج بثنائية كين ومولر في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

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فاز بايرن ميونخ على ضيفه فرايبورج بهدفين دون رد على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول متفوقا بهدف سجله المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 38 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم المخضرم توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد عرضية متقنة من زميله سيرج جنابري.

وعاش مولر لحظة تاريخية بعد نزوله بديلا ليصبح أكثر لاعب تمثيلا لبايرن ميونخ في تاريخ النادي برصيد 710 مباراة ليتجاوز الرقم المسجل باسم الأسطورة سيب ماير الذي شارك في 709 مباراة.

وفي الثواني الأخيرة أهدر فرايبورج فرصة لتقليص الفارق بعدما أضاع مهاجمه لوكاس هولير الذي شارك بديلا في الشوط الثاني ركلة جزاء بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند ثلاث نقاط بعدما تلقى خسارته الأولى.

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