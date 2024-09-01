صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز بثلاثية على مانشستر يونايتد

المصدر: رويترز

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سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفاً وصنع هدفين ليقود ليفربول لفوز كبير 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وضع لويس دياز ليفربول في المقدمة في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من صلاح من يمين منطقة الجزاء قابلها دياز برأسية في الشباك.

وضاعف دياز النتيجة بعد سبع دقائق أخرى من تمريرة متقنة من صلاح قابلها بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وأكمل صلاح ثلاثية فريقه في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة من دومينيك سوبوسلاي سددها اللاعب المصري بلمسة واحدة بالقدم اليسرى في الشباك من على حدود منطقة الجزاء. ‭‭ ‬‬ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة بينما يحتل يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج المركز 14 بثلاث نقاط.

سيطر ليفربول على الشوط الأول أمام يونايتد الذي أخفق في مجاراة منافسه إذ تقدم الضيوف في الدقيقة 35 بضربة رأس من دياز بعد أن فقد لاعب وسط يونايتد كاسيميرو الكرة.

وكان كاسيميرو مجددا هو المتسبب في الهدف الثاني لدياز وليفربول، والذي مرره له صلاح أيضا إذ هز الدولي الكولومبي الشباك قبل ثلاث دقائق من الاستراحة وسط خيبة أمل لجماهير يونايتد.

وشدد ليفربول الضغط بعد الاستراحة ليضيف صلاح الهدف الثالث بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني وبعدها اكتفى الفريق الزائر بهذه النتيجة ليحافظ على سجله المثالي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أرنه سلوت.

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