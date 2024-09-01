سجل 11 "ثلاثية" مع مانشستر سيتي.. هالاند لاعب لا يمكن إيقافه

المصدر: رويترز

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يعد الصمود أمام التألق التهديفي لإرلينج هالاند بمثابة مهمة صعبة لمدافعي الفرق المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن الأمر ربما تطور إلى أكثر من ذلك بعد أن سجل المهاجم النرويجي ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد السبت.

وسجل هالاند (24 عاما) الثلاثية رقم 11 له مع مانشستر سيتي ليحافظ على البداية المثالية لحامل اللقب في الموسم الجديد للدوري الممتاز.

ورفع هالاند رصيده بذلك إلى سبعة أهداف خلال أول ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم.

وجاء الهدف الأول لهالاند عندما سدد بهدوء في مرمى الحارس ألفونس أريولا ليضع سيتي في المقدمة في الدقيقة العاشرة بعد أن نجح برناردو سيلفا في انتزاع الكرة من لوكاس باكيتا في وسط الملعب.

وتعادل وست هام في الدقيقة 18 لكن هالاند أعاد التقدم لمانشستر سيتي بعد مرور نصف ساعة بتسديدة قوية في مرمى أريولا من مدى قريب.

وحسم هالاند الأمور بهدف رائع آخر في الدقيقة 83 إذ تلقى تمريرة من ماتيوس نونيز وسدد من فوق الحارس البديل لوكاس فابيانسكي.

ويرى جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لم يعد بإمكان المدافعين التصدي لخطورة هالاند حتى مع اتباع أساليب صارمة.

وقال جوارديولا للصحفيين إن هالاند تألق بشكل كبير في الهدف الأول وكذلك في الهدف الثالث الذي بدا خلال تسجيله أنه لاعب لا يمكن إيقافه.

وقال جوارديولا إن هالاند عانى من بعض المشكلات في الموسم الماضي، عندما كان لا يزال هداف الدوري برصيد 27 هدفا، لكنه أصبح الآن لاعبا أكثر خطورة.

وقال هالاند، الذي سجل هدفه رقم 70 في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته رقم 69، إنه يشعر بفوائد الحصول على راحة.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس "أشعر بحال جيد ونشاط. لقد حصلت على أجازة طويلة وفترة تحضيرية للموسم الجديد. أشعر أنني بحالة جيدة... الآن حصلت على بعض الراحة لجسدي وقدمي. والآن أنا مستعد للمزيد".

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