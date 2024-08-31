مصطفى محمد يسجل ويقود نانت للفوز على مونبلييه بثلاثية

المصدر: د ب أ

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ضاعف فريق نانت جراح مضيفه مونبلييه وهزمه بنتيجة 1/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم نانت بهدف سجله ماتيس أبلين في الدقيقة 24.

وأدرك مونبلييه التعادل بهدف مهاجمه النيجيري أكور أدامز في الدقيقة 30.

وأنهى نانت الشوط الأول متقدما بهدف سجله النيجيري موزيس سايمون بركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم المصري مصطفى محمد ثالث أهداف نانت في الدقيقة 85.

ورفع نانت رصيده إلى سبع نقاط ليعتلي قمة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

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