بورنموث يصدم إيفرتون بفوز مثير في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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سجل بورنموث ثلاثة أهداف متأخرة ليحقق فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه إيفرتون بملعب جوديسون بارك اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويظل إيفرتون بدون رصيد من النقاط إذ تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

وتقدم إيفرتون، الذي عانى من ضغوط إثر الهزيمة في أول مباراتين له في الموسم، بهدفين خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني سجلهما مايكل كين ودومينيك كالفيرت-لوين.

وقضى بورنموث أغلب فترات المباراة مدافعا ونادرا ما هدد مرمى إيفرتون، لكن الوضع تغير بشكل كبير خلال آخر ثلاث دقائق من المباراة، إذ قلب بورنموث الموازين لصالحه بثلاثة أهداف سجلها أنطوان سيمينيو ولويس كوك ولويس سينيستيرا.

ورفع بورنموث رصيده بذلك إلى خمس نقاط في المركز السابع بينما يقبع إيفرتون في المركز 20 الأخير بدون رصيد.

وحظي إيفرتون بدعم جماهيري كبير على ملعبه رغم البداية السيئة لمشوار الفريق في الموسم، لكن الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص.

وتغيرت ملامح المباراة خلال خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أرسل كالفيرت-لوين تمريرة إلى كين الذي سدد كرة زاحفة في مرمى الحارس كيبا أريزابالاجا.

وبعدها بسبع دقائق، عزز إيفرتون تقدمه بالهدف الثاني، إذ أرسل دوايت ماكنيل الكرة بشكل مثالي إلى كالفيرت-لوين الذي سددها لتمر فوق كيبا المتقدم وتسكن الشباك، وبدا بورنموث في طريقه لتلقي أول هزيمة في الدوري هذا الموسم.

لكن إيفرتون تعرض لصدمة قوية بتلقيه ثلاثة أهداف في الوقت القاتل من المباراة لتتبدد كل جهوده.

وأرسل دانجو واتارا تمريرة إلى سيمينيو ليسجل الهدف الأول لبورنموث الذي تعادل في مباراتيه الأوليين بالموسم.

وبعدها استغل كوك غياب الرقابة عنه وتلقى تمريرة من سينيستيرا وأسكن الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وجه جاستن كلويفرت تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استغلها سينيستيرا وصوب الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

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