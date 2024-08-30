ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي وأرسنال ومانشستر سيتي يواجهان برايتون وويستهام

المصدر: د ب أ

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بعد انطلاقته القوية هذا الموسم بقيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت، يستعد ليفربول لمواجهة أول اختبار حقيقي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفاً على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بعد غدٍ الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة.

تُعرف مواجهة الفريقين بـ"كلاسيكو إنجلترا"، أو "ديربي الشمال الغربي"، حيث يتجلى التنافس الشديد بين جماهيرهما، نظراً لكونهما الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. يتصدر مانشستر يونايتد قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالدوري برصيد 20 لقباً، بفارق لقب واحد عن ليفربول.

بدأ ليفربول موسمه بالفوز 2 / 0 على إيبسويتش تاون، ثم كرر نفس النتيجة أمام برينتفورد. ويُعتبر ليفربول من بين أربعة فرق حافظت على العلامة الكاملة في أول مرحلتين هذا الموسم، لكن مواجهته مع مانشستر يونايتد، الذي يسعى للتعافي من خسارته 1 / 2 أمام برايتون، لن تكون سهلة.

كان الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد أعرب عن أسفه لخسارة فريقه أمام برايتون، حيث صرح "كان بإمكاننا الفوز أو على الأقل التعادل"، مشيراً إلى إهدار الفرص وعدم استغلالها بعد تسجيل هدف التعادل.

يأمل مانشستر يونايتد في تحقيق فوزه الأول على ليفربول في الدوري على ملعب "أولد ترافورد" منذ أغسطس 2022، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور. في المقابل، يتطلع النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه ضد مانشستر يونايتد، حيث يعتبر "الضحية المفضلة" له، بتسجيله 11 هدفاً في 13 لقاءً بين الفريقين في الدوري.

كما يطمح صلاح لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد، ويبحث عن هدفه السابع في "أولد ترافورد"، حيث سجل 6 أهداف سابقة في هذا الملعب، متفوقاً على ستيفن جيرارد.

بعد انتصاره الكاسح 7 / 0 على مانشستر يونايتد في مارس 2023، لم يتمكن ليفربول من الفوز في اللقاءات الرسمية الثلاثة الأخيرة بين الفريقين. وقد تواجه الفريقان في 28 أبريل 1894، وهذه المواجهة ستكون رقم 183 في الدوري، حيث يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية برصيد 69 فوزاً مقابل 61 لليفربول.

في مباريات أخرى، يسعى مانشستر سيتي وأرسنال للحفاظ على بدايتهما القوية. سيواجه مانشستر سيتي مضيفه ويستهام يونايتد، بينما يستضيف أرسنال فريق برايتون. يتصدر سيتي البطولة حالياً برصيد 6 نقاط، بعد فوزين كبيرين على تشيلسي وإيبسويتش تاون. في المقابل، يسعى أرسنال لمواصلة انتصاراته بعد فوزين متتالين.

تشيلسي سيواجه كريستال بالاس، بينما تتواصل المباريات الأخرى بين إيفرتون وبورنموث، وليستر سيتي وأستون فيلا، وإيبسويتش تاون وفولهام، ونويتنجهام فورست وولفرهامبتون، وبرينتفورد وساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

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