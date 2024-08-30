ريال مدريد ينجو من السقوط الأول هذا الموسم بهدف قاتل من فينيسيوس

المصدر: رويترز

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أفلت ريال مدريد من الهزيمة الأولى له في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وتعادل 1-1 مع مضيفه لاس بالماس يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة، حيث سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد أن تقدم لاس بالماس بهدف مبكر سجله ألبرتو موليرو.

وافتتح موليرو التسجيل للاس بالماس في الدقيقة الخامسة من المباراة عندما تلقى عرضية وراوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة من الشباك.

ونجح ريال مدريد، حامل اللقب، في إدراك التعادل عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد من المدافع أليكس سواريز.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى خمس نقاط، متأخراً بأربع نقاط خلف المتصدر برشلونة.

واضطر ريال مدريد إلى بذل جهد كبير لتجنب أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم بعد أن قدم عرضاً باهتاً آخر.

وأخفق قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي مجدداً في تقديم الأداء المنتظر منه، إذ لم يسجل أي هدف حتى الآن في الدوري الإسباني، منذ انضمامه إلى بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في صفقة انتقال حر قادماً من باريس سان جيرمان في يونيو الماضي.

ورغم أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أجرى أربعة تغييرات على الفريق الذي واجه صعوبة كبيرة في الفوز 3-صفر على بلد الوليد يوم الأحد الماضي، إلا أن ريال قدم بداية متواضعة مجدداً وافتقد التركيز، مما أدى إلى اهتزاز شباكه مبكراً بهدف موليرو إثر هجمة مرتدة سريعة.

وأهدر لاس بالماس عدة فرص كانت كفيلة بتعزيز تقدمه في ظل ارتباك في دفاع ريال مدريد، وقد تألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لثلاث كرات خطيرة.

وفي الشوط الثاني، شارك رودريجو من مقاعد البدلاء ليمنح ريال بعض السرعة والإبداع المطلوبين.

وتصدى ياسبر سيلسن، حارس مرمى لاس بالماس، لمحاولات أنطونيو روديجر، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، وفينيسيوس.

وأهدر المهاجم ساندرو فرصة واضحة لتعزيز تقدم لاس بالماس في الدقيقة 54 عندما سدد الكرة فوق العارضة.

ونجح ريال في تفادي الهزيمة، بفضل هدف فينيسيوس من ركلة الجزاء، وقد حالفه الحظ في الدقيقة 88 عندما تم إلغاء هدف للاس بالماس بداعي التسلل.

ويخوض ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ريال بيتيس يوم الأحد، بينما يحل لاس بالماس ضيفاً على ألافيس.

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