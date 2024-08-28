أولمو يمنح برشلونة فوزًا قاتلًا ويحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

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سجل الوافد الجديد داني أولمو هدفًا في الدقائق الأخيرة ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على رايو فايكانو ويحافظ على العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

غاب أولمو عن أول مباراتين لبرشلونة في الدوري بعدما أخفق النادي الكتالوني في تسجيله بسبب صعوبات في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي حددتها رابطة الدوري الإسباني. لكنه شارك بديلًا في الشوط الثاني ليمنح الفريق الشرارة التي كان يحتاجها في ظهوره الأول بعد انضمامه من رازن بال شبورت لايبزيج.

سجل أولمو هدف الفوز في الدقيقة 82 بعدما أدرك بيدري التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 60. وكان أوناي لوبيز لاعب رايو فايكانو قد افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة.

يتصدر الفريق الكتالوني الدوري برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل رايو فايكانو المركز الثامن بأربع نقاط.

لم يترأف ملعب فايكاس، معقل رايو فايكانو، بالفريق الكتالوني في السنوات القليلة الماضية، إذ أخفق برشلونة في الفوز فيه منذ نوفمبر 2018. هيمن رايو فايكانو على الشوط الأول وتقدم بهدف سجله أوناي لوبيز في الدقيقة التاسعة، من هجمة مرتدة سريعة قادها خورخي دي فروتوس الذي لعب التمريرة الحاسمة.

سنحت لألبارو جارسيا وإيسي بالازون فرص لتعزيز تقدم رايو فايكانو، الذي بدأ المباراة بقوة ولعب بضغط عالٍ على برشلونة معتمدًا على الهجمات المرتدة.

لكن برشلونة انتفض بعد الاستراحة إذ دفع المدرب هانز فليك بالوافد الجديد أولمو، الذي كان مؤثرًا كما كان في مشوار إسبانيا نحو لقب بطولة أوروبا 2024. وأطلق تسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 57 ارتدت من العارضة وكان مصدر إزعاج دائم لدفاع رايو فايكانو.

أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة بدأها بيدري الذي مرر الكرة إلى رافينيا في الجانب الأيسر قبل أن ينطلق ليستقبل الكرة ويهيئها ويسددها إلى داخل الشباك.

ظن الفريق الكتالوني أنه سجل هدف الفوز عندما أطلق روبرت ليفاندوفسكي الكرة إلى داخل الشباك في الدقيقة 71، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة في بناء الهجمة رصدها حكم الفيديو المساعد.

في نهاية المطاف، منح أولمو الفريق الكتالوني فوزًا مستحقًا بعد تلقيه تمريرة من الأمين جمال داخل المنطقة ليسددها في الشباك.

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