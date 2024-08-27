مانشستر سيتي يعلن انتقال لاعبه البرتغالي كانسيلو للهلال السعودي

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انتقال لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو إلى فريق الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء.

وأشار النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "كانسيلو ينتقل إلى الهلال بشكل دائم، شكرا لك (جواو) على كل شيء".

كما أعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن صفقة جواو كانسيلو بمقطع فيديو للاعب البرتغالي وهو يرتدي الزي الأزرق والأبيض، ويحمل الرقم 27.

وكان كانسيلو قضى الموسم الماضي معارا لنادي برشلونة الإسباني، وقبلها أمضى النصف الثاني من موسم 2023/2022 معارا بصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقد انضم كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2019 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ومن المنتظر أن يعوض جواو كانسيلو فريق الهلال السعودي عن رحيل ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد الذي انتقل إلى روما الإيطالي.

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