إندريك يصنع التاريخ مع الريال في ظهوره الرسمي الأول في البرنابيو

المصدر: د ب أ

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كان النجم البرازيلي الواعد إندريك على موعد مع صناعة التاريخ، خلال فوز فريقه ريال مدريد 3 / صفر على ضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل إندريك ظهوره الأول مع الريال على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الفريق الملكي، بعدما نزل بدلاً من النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وتلقى إندريك تمريرة رائعة من زميله المغربي إبراهيم دياز، ليسدد قذيفة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، واضعاً الكرة داخل الشباك، ويؤمن حصد فريقه أول انتصار في مسيرته بالموسم الجديد للمسابقة، التي توج بلقبها في الموسم الماضي، بعدما استهل مشواره في البطولة خلال الموسم الحالي بتعادل مخيب 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا الأسبوع الماضي.

بهذا الهدف ضد بلد الوليد، أصبح إندريك أصغر أجنبي يسجل لريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإسباني.

وتمكن إندريك من هز الشباك بعمر 18 عاماً و35 يوماً، متفوقاً على الفرنسي رافاييل فاران، لاعب الفريق السابق، الذي تمكن من التسجيل في البطولة بعمر 18 عاماً و152 يوماً.

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