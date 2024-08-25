شاهين مدرب دورتموند : نحتاج إلى استغلال البداية الناجحة

المصدر: رويترز

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أعلن نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند الجديد أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من بدايته الناجحة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم والتغلب على صعوبة البدايات مع تقدم الموسم، وذلك بعد فوز فريقه 2-صفر على ضيفه آينتراخت فرانكفورت أمس السبت.

وواجه دورتموند صعوبة جمة في فرض أسلوبه واللعب بالإيقاع المطلوب أمام فرانكفورت في مباراة غلب عليها الحذر وكانت تقترب من التعادل السلبي.

لكن البديل جيمي جيتنز تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72، بعد لحظات من إهدار فارس شايبي لاعب فرانكفورت لفرصة خطيرة.

واقترب فرانكفورت من التعادل في الدقائق الأخيرة لكن آماله تلاشت عندما أضاف جيتنز الهدف الثاني لدورتموند إثر هجمة مرتدة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصل دورتموند بذلك أول ثلاث نقاط له تحت قيادة مدربه شاهين.

وأبلغ شاهين الصحفيين بعد المباراة "واجهنا لحظات عانينا فيها، وكان الزخم في صالحهم خاصة بعدما كانوا قريبين من التقدم. لكننا سجلنا وهذا هو المهم.

"كانت بداية المباراة صعبة نسبيا، وانقلبت الأمور في صالحنا لحسن الحظ في نهاية المباراة، كانت بداية صعبة في موسم جديد مع مدرب ولاعبين جدد.

"كان من المهم أن نبدأ بحصد ثلاث نقاط. أشعر بالراحة، نحتاج الآن إلى تسريع هذه العملية (الاندماج) بالانتصارات".

وأشاد شاهين بأداء الإنجليزي جيتنز (20 عاما) وقال "جميع البدلاء الخمسة دخلوا ومنحونا قوة إضافية. ما حدث هو أفضل شهادة على تطور جيمي. هو في طريقه إلى القمة ولدينا توقعات عالية له".

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