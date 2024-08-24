ليفاندوفسكي يواصل التألق ويقود برشلونة للفوز على بيلباو بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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واصل القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي توهجه وقاد فريقه برشلونة لانتصار ثمين على ضيفه أتلتيك بيلباو 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم النجم الدولي الصاعد لامين يامال بهدف للنادي الكتالوني في الدقيقة 24 لكن أوهيان سانسيت أدرك التعادل لبيلباو قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 75.

وكان ليفاندوفسكي تالق أيضا خلال المباراة الافتتاحية لبرشلونة بتسجيله هدفي الفوز على بلنسية 2 /1.

واقتسم برشلونة الصدارة مع سيلتا فيجو برصيد ست نقاط لكل منهما وتوقف رصيد بيلباو عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

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