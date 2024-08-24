تعليق أنشطة كرة القدم في أوروغواي بعد تعرّض لاعب لأزمة قلبية

المصدر: رويترز

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علَّقت أوروغواي كل أنشطة كرة القدم خلال الأسبوع الحالي، في وقت متأخر من مساء أمس، بسبب الحالة الصحية الدقيقة لخوان إزكيردو، بعدما عانى مدافع ناسيونال اضطراباً في ضربات القلب خلال المباراة ضد ساو باولو في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية.

وسقط إزكيردو، الذي دخل بين الشوطين بديلاً لسيباستيان كواتس، على الأرض مغشياً عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وتم نقل المدافع (27 عاماً) من الملعب في سيارة إسعاف وهو لا يزال فاقداً للوعي. ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وقالت جمعية حقوق لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروغواي: «نظراً إلى الحالة الصحية الدقيقة للاعب خوان إزكيردو، فإننا نبلغكم بقرارنا تعليق أنشطة كرة القدم الاحترافية المقررة هذا الأسبوع».

وأضافت: «أولويتنا في الوقت الحالي هي الاعتناء بصحة خوان، لذلك سنتابع تطور حالته عن كثب في الساعات المقبلة».

ونشر ناسيونال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حالة إزكيردو مستقرة، لكنه يظل تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وسيكون تحت المراقبة لمدة 72 ساعة على الأقل.

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