الألماني جندوجان يعتزل كرة القدم دولياً

المصدر: رويترز

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أعلن إيلكاي جندوجان لاعب وسط ألمانيا اليوم الاثنين اعتزاله اللعب دوليا عقب المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وخاض جندوجان (33 عاما)، الذي انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي الموسم الماضي، مباراته الدولية الأولى عام 2011 وسجل 19 هدفا خلال 82 مباراة مع منتخب ألمانيا.

وقال جندوجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد بضعة أسابيع من التفكير، توصلت إلى أنه قد حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني.. أتذكر بفخر عظيم 82 مباراة دولية مع منتخب بلادي. وهو عدد مباريات لم أكن أحلم به حين شاركت لأول مرة مع المنتخب عام 2011".

وشارك جندوجان في جميع مباريات ألمانيا الخمس في بطولة أوروبا وكانت مشاركته أمام إسبانيا في دور الثمانية هي الأخيرة له على المستوى الدولي.

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