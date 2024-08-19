تييري هنري يستقيل من تدريب منتخب فرنسا الأولمبي بعد خسارة نهائي الأولمبياد

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن تييري هنري مدرب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، استقال من منصبه بعد أيام من هزيمة فريقه أمام إسبانيا في نهائي منافسات الأولمبياد.

وقال الاتحاد الفرنسي للعبة في بيان، إن هنري أورد أسباباً شخصية دفعته لاتخاذ قراره بإنهاء عقده الذي كان من المقرر أن يستمر حتى يونيو 2025.

وحظي هنري الذي فاز بكأس العالم عام 1998 كلاعب مع منتخب فرنسا، ويعد ثاني أفضل هداف في تاريخ بلاده، بإشادة كبيرة بعد أداء فريقه في الأولمبياد.

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