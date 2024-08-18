فيليز سارسفيلد يقتنص صدارة الدوري الأرجنتيني وتاليريس كوردوبا يلاحقه

المصدر: د ب أ

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اقتنص فيليز سارسفيلد صدارة جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه انيستتوتو 1 /صفر فجر اليوم الأحد بالمرحلة الحادية عشرة.

وفي باقي المباريات فاز تاليريس كوردوبا على انديبندينتي ريفاديفا 2 /1 و إنديبندينتي على روزاريو سنترال 1 /صفر وتعادل خيمناسيا لابلاتا مع ريفر بليت 1/1 ولانوس مع سنترال كوردوبا سانتياجو 1 /1.

وعلى استاد خوسيه امالفيتاني، سجل براين روميرو هدف الفوز لفيليز سارسفيلد من ضربة جزاء في الدقيقة 15.

وعلى استاديو ماريو البيرتو كيمبس، تقدم انديبندينتي ريفاديفا بهدف عن طريق جونزالو ريوس في الدقيقة 45 لكن برو نو بارتيشيوتو أدرك التعادل لتاليريس كوردوبا في الدقيقة 75 ثم خطف خوان رودريجيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

ويتصدر فيليز سارسفيلد جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن راسينج كلوب وهوراكان وتاليريس كوردوبا.

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